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Bitlis'te kar seferberliği

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Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle özel idare karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için topyekun bir seferberlik başlattı. Kar yağışının ardından tek katlı evler ve arabalar kara gömülürken, yön ve iş yeri tabelaları ise neredeyse kardan kayboldu.

Bitlis'te kar seferberliği

Tek katlı evler ve arabalar kara gömüldü

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle özel idare karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için topyekun bir seferberlik başlattı.

Bitlis İl Özel İdaresi bugün itibari ile kapalı olan 165 köy yolunu, kara yolları ekipleri ana yollarda ve belediye ekipleri ise sokaklarda 7/24 çalışmalarını sürdürürken, merdivenler ise insan gücüyle açılıyor. Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, il genelinde 165 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından tek katlı evler ve arabalar kara gömülürken, yön ve iş yeri tabelaları ise neredeyse kardan kayboldu.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. 245 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar alınlığının şehir merkezinde 1 metreye yakın olduğu, yüksek kesimlerde ise 1,5 metre olduğu bildirildi.

Kar yağışının durmasının ardından sabah saatlerinde vatandaşlar ellerine kürekleri alarak araç ve iş yerlerini temizlediler.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerin başından gelen Bitlis'te, günlerdir devam eden yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının yoğun yaşandığı Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler adeta kardan görünmez hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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