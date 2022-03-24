Bitlis'te kar nedeniyle girişi kapanan evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekibi kurtardı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te çatısında biriken karın düşmesiyle girişi kapanan tek katlı evlerinde mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler karla kaplandı.

Mahallede tek katlı bir evin çatısında biriken karların düşmesiyle kapıları kapanan ve dışarı çıkamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine, mahalleye giden Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kapının önünde biriken karları küreklerle temizleyerek içeride mahsur kalan ailenin dışarı çıkmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, çocuklarıyla evlerinde mahsur kalan kadının araması üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine gittiğini belirtti.

Olcay, "Ev tamamen karın altında kalmıştı. Ekiplerimiz de kürekle müdahale ederek evin girişini açarak içeride mahsur kalan aile kurtarıldı. Ailenin sağlık durumu iyi ve herhangi bir sıkıntıları yoktu. Evini girişini açtıktan sonra kardan merdiven yaptık." ifadelerini kullandı.