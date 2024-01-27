Bitlis'te kar 315 yerleşim yolunu ulaşıma kapattı

BİTLİS - Bitlis'te dün akşamdan bu yana etkisini arttırarak yağan kar, il genelinde 315 yerleşim yeri yolunu ulaşıma kapattı.

Bitlis'te son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar adeta kara gömülürken, İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 7/24 esasına göre çalıştıklarını ifade ederek, kapanan köy yollarını en kısa sürede açacaklarını söyledi.