Bitlis'te Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gayda köyü yakınlarında A.B. idaresindeki 16 BLY 703 plakalı kamyonet ile H.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel