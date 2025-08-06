Bitlis'te Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Bitlis'te Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gayda köyü yakınlarında A.B. idaresindeki 16 BLY 703 plakalı kamyonet ile H.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
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