Bitlis'te Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı'nın, ülkeyi müreffeh yarınlara götürecek işaret fişeği olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sanayiden enerjiye, eğitimden ulaşıma önümüzdeki yüzyıla ışık tutacak yeni bir yol haritası ortaya koyuyoruz." dedi.

Bitlis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin istikrarsızlıklarla kaybettiği 70'li yıllarda ağır sanayi, 90'lı yıllarda da yüksek teknoloji hamlesi gerçekleştirmesi durumunda 2 binli yılların başında çok daha farklı bir Türkiye'yi konuşabileceklerini ve daha farklı adımlar atabileceklerini söyledi.

Bütün bu kayıp dönemlerin telafisini gerçekleştirmenin, 20 yılda 100 yıllık eserlere imza atmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasip olduğunu anlatan Kacır, şöyle konuştu:

"İyi ki sanayileşmeyi, yatırımı, üretimi öncelikli hedefler olarak ortaya koydunuz. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) çalışan sayısı 415 binden 2,5 milyona yükseldi. İyi ki girişimcimizin, yatırımcımızın önünü açtınız. Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 254 milyar dolara yükseldi. Şimdi çıtayı bizler için çok yüksek koydunuz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye Yüzyılı olacağını ilan ettiniz. Bize durmak ve duraksamak haramdır. Yatırımcımızla, girişimcimizle ve emekçi kardeşlerimizle omuz omuza sırt sırta bu hedefe koşacağız. Asla yılgınlığa düşmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, ülkemizi müreffeh yarınlara götürecek işaret fişeğidir. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sanayiden enerjiye, eğitimden ulaşıma önümüzdeki yüzyıla ışık tutacak yeni bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak adına aşkla, şevkle çalışıyoruz."

"Yapacağımız yatırımlarla Bitlis büyümeye devam edecek"

Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda yüksek katma değer üreten öncü Türkiye'yi inşa ettiklerini vurgulayan Kacır, yurdun dört bir yanında OSB'ler kurduklarını belirtti.

Sanayi ve ticaretin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla yatırım, AR-GE ve inovasyona teşvikler sunduklarını kaydeden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımcımızın ve girişimcimizin her daim yanında oluyoruz. En önemlisi hiçbir bölge ve şehrimizi asla geride bırakmıyoruz. Her yıl Ahlat'ta yaptığınız ziyaretle milletimize hatırlatmış oluyorsunuz ki Bitlis, Anadolu'ya açılan kapımızdır. Bu şehir bu topraklardaki tapumuzdur. Bu şehir Türk-İslam tarihinin ortak hafızasıdır. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın bize mirasıdır ve şimdi Bitlis gelişen ve büyüyen ekonomisiyle bölgemizin ve ülkemizin parlayan yıldızıdır. Son 20 yılda Bitlis'te 7,7 milyar tutarında 453 teşvik belgesi düzenledik. Bu teşviklerle gerçekleşen yatırımlar 26 bin insanımıza ekmek kapısı oldu. Bitlis OSB'de 3 bin 160 kişiye istihdam sağladık. Bitlis, Ahlat, Tatvan ve Güroymak'ta 5 sanayi sitemizde bin kişiye iş imkanı sunduk. KOSGEB aracılığıyla 1529 işletmeye 117 milyon lira destek verdik. Bölgenin dinamiklerini harekete geçirmek amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı vasıtasıyla 211 projeye verdiğimiz destek 260 milyon liraya ulaştı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 164 proje 462 milyon lira kaynak aktardık, yapacağımız yatırımlarla Bitlis büyümeye devam edecek."

"Milli İHA'larımız alanlarında dünya birincisidir"

Bugün 34'ü üretim üssü olan OSB'de olmak üzere 46 tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini bildiren Kacır, toplamda 5 milyar 870 milyon lira tutarında yatırım büyüklüğüne sahip 46 fabrikada 6 bin 684 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Süt ürünleri, kuru gıda, tekstil, mobilya ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösterecek olan fabrikaların, Bitlis sanayi ve ekonomisi açısından anahtar rol üsteleneceğini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizde gerçekleşen bu yatırımların hızına inanmakta güçlük çekenler olabiliyor. Hatta bazen Togg otomobillerinin İtalya'da üretildiğini söyleyecek kadar ileri gidenlerde oluyor. Bitlis'te er meydanında gerçekleşen bu yatırımlara da inanmakta güçlük çekenler için peşinen uydu görüntülerini paylaşmak istiyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 46 tesisten biri Eren İplik Üretim Tesisi'dir. Bildiğiniz üzere iplik, tekstil sektörünün olmazsa olmazıdır. Ülkemiz dünya suni iplik ihracatında 4'ncü, pamuk ipliği ihracatında ise 7'nci sırada. Bu bakımdan Türkiye ekonomisi açısından iplik önemli bir yere sahip. Bu tesisin bölge ve ülke ekonomisine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu tesislerde günlük 100 ton kapasitesiyle iplik üretim gerçekleştirilirken, başlangıçta 750 kişiye istihdam sağlanacak. İlk aşamada 1 milyar liranın üzerindeki bu yeni yatırımla ihracat ve tekstil alanındaki markalaşmamız da ivme kazanacak. Doğduğu topraklara yönelik yatırımları ve istihdam olanaklarıyla Bitlis'in kalkınma yolculuğunda önemli yeri bulunan Eren Holding'i tebrik ederken tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Türkiye'nin beyaz eşya üretiminde Avrupa birincisi, dünyada ise ikinci olduğunun altını çizen Kacır, "Türkiye, ticari araç, güneş paneli, düz cam, çimento üretiminde Avrupa birincisidir. Milli İHA'larımız alanlarında dünya birincisidir. Türkiye kendi milli otomobilini, uydularını, hava savunma sistemlerini, çıkarma gemilerini üretebilen sayılı ülkeler arasındadır. Bu başarı hikayesine yeni sayfalar eklemek inşallah bizlere nasip olacak. Sizin tarifinizle TEKNOFEST kuşağına nasip olacak. Bu vesileyle tüm milletimizi şimdiden Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu TEKNOFEST ile kutlamaya davet ediyorum." diye konuştu.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2004'te Nurullah Eren Lisesi'nin, 2011'de ise Bitlis Eren Üniversitesi'nin açılışına katıldığını, şimdiyse Eren Tekstil Fabrikası ve bazı kamu yatırımlarının açılışı için kentte geldiğini söyledi.

Bitlislilere teveccühünden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Eren, şunları kaydetti:

"Öteden beri Bitlis'in eğitim ve kültür sahasına elimizden geldiğince destek vermekteyiz. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Kültür Evi'ni, Bitlis Eğitim Vakfı olarak kurduk. Bu hemşerimizin bilime ve kültüre katkılarını etrafımızdaki öğrencilere ve vatandaşlara olduğunca anlatmaya çalışıyoruz. Bitlis'e Eren Teknoloji Lisesi'ni kuruyoruz. Bu lisede eğitim Çince ve İngilizce olacak. Bu lisenin öğrencileri yaz tatilinde Çin ve İngiltere'ye gidecek. Yatılı bir lise olacak. Bitlis'in ekonomisine de katkıda bulunmak istiyorum. İplik fabrikasını bu sebeple kurduk. Bu fabrika Doğu Anadolu Bölgesi'nin en modern tesisidir. Fabrika tamamen tamamlandığında 1200 kişi burada çalışacak. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu tesisin, Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."