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Bitlis'te kadın usta öğretici ve kursiyerlere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verildi

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Bitlis'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Toplum Destek Merkezindeki kadın usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdi. Sunumda madde bağımlılığı süreci ve zararları hakkında bilgi verildi.

Bitlis'te kadın usta öğretici ve kursiyerlere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin faaliyetleri kapsamında Toplum Destek Merkezindeki usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yapıldı.

Sunumda katılımcılara madde bağımlılığı süreci ve zararları, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu gibi konularda bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, madde bağımlılığının toplumu tehdit eden önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini belirten Tanğlay, "Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Toplum sağlığını korumak için her türlü desteği vereceğiz. Programın düzenlemesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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