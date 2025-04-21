Bitlis'te Kaçak Tütün Operasyonu: 35 Kilogram Ele Geçirildi
Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bitlis'te bir araçta yapılan aramalarda, 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel