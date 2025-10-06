Bitlis'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama

BİTLİS'te jandarmanın arazi aramalarında Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen ile gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Bu kapsamda yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi arazide yakalandı. Kaçak göçmenleri organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.