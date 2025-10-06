Haberler

Bitlis'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama

Güncelleme:
Bitlis'te jandarma, kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmeni ve onları organize eden 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

BİTLİS'te jandarmanın arazi aramalarında Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen ile gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Bu kapsamda yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi arazide yakalandı. Kaçak göçmenleri organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
