Bitlis'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 108 Göçmen ve 24 Organizatör Yakalandı

BİTLİS'te jandarmanın 2 ayda yaptığı çalışmalarda, kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 108 kaçak göçmen ve 24 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenlerin yurda girişinin engellenmesi için yapılan çalışmalar devam ederken, arazi ve yol kontrolleri de aralıksız sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı'nın eylül ve ekim aylarında arazi ve yol kontrollerinde kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 108 kaçak göçmen ve 24 organizatör yakalandı. Kaçaklar göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, yakalanan 24 organizatör ile ilgili adli işlemler ise devam ediyor.