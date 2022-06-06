Bitlis'te kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefaline el konuldu - Haberler

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Bitlis'te kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefaline el konuldu

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefaline el konuldu

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Ahlat ve Adilcevaz Jandarma Komutanlığı görevlilerince, 4-5 Haziran'da Van Gölü'nde kaçak avlananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefaline el konuldu, K.Y, E.İ, E.T. ve İ.T'ye 19 bin 908 lira para cezası uygulandı.

Kaçak avlanılan balıklarla avda kullanılan ağlar, ilçe tarım müdürlüklerine teslim edildi.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Adilcevaz Van Gölü Bitlis Ahlat Güncel Haberler

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