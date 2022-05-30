Bitlis'te kaçak avlanılan 1,5 ton inci kefali bulundu - Haberler

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Bitlis'te kaçak avlanılan 1,5 ton inci kefali bulundu

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te kaçak avlanılan 1,5 ton inci kefali bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kaçak avlanılan 1,5 ton inci kefali bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kaçak avlanılan 1,5 ton inci kefali bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Uludere mevkisinde, Van Gölü'nde kaçak balık avlanıldığı yönünde ihbar aldı.

Söz konusu bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçak balık avlayan E.T'i yakaladı. Olay yerinde bulunan 200 metre uzunluğundaki balık ağı ve bir tonu canlı 1,5 ton inci kefaline el konuldu. Canlı balıklar göle salındı.

Kaçak avlanan E.T'ye 2 bin 525 lira para cezası uygulandı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Jandarma Hisarcık Bitlis Ahlat Güncel Haberler

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