Bitlis'te jandarmadan şehitler anısına ramazan yardımı - Haberler

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Bitlis'te jandarmadan şehitler anısına ramazan yardımı

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te jandarmadan şehitler anısına ramazan yardımı

Bitlis'te "Şehitler Haftası" dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulunuldu.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te "Şehitler Haftası" dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Nisan Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu yardım kolileri dağıttı.

Jandarma ekipleri, ramazan dolayısıyla hazırladıkları içinde yardım malzemeleri bulunan kolileri il merkezine bağlı 3 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

AA / Şener Toktaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bitlis, Nisan, Güncel, Haberler

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