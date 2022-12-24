Bitlis'te jandarma personeli öğrencilerle konser verdi Güncel Haberler Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan müzik ekibi, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle konser verdi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan müzik ekibi, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle konser verdi. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) merkezi konferans salonunda düzenlenen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan faaliyetlerin izletilmesinin ardından müzik ekibinde yer alan jandarma personeli ile öğrenciler sahneye davet edildi. Koro şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Veysel Sulukaya'nın yaptığı konserde öğrenciler, jandarma personelinin çaldığı enstrümanlar eşliğinde şarkılar seslendirdi. Jandarma personeli ile öğrenciler, katılımcılara güzel anlar yaşattı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı'nın, Sulukaya'ya plaket takdim etmesi ve fotoğraf çekilmesiyle son bulan konsere, Vali Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, askeri personel ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Bitlis Güncel Haberler

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