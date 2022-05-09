Bitlis'te jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi - Haberler

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Bitlis'te jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi

Bitlis'te jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında servis sürücülerini trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, denetledikleri 121 okul servisinden 21'i hakkında cezai işlem uygulandı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bitlis, Güncel, Haberler

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