Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Bitlis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi.

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, Hacı Mehmet Şirin Cami önünde başladı.

Ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla Bitlis Mevlana Parkı'na kadar yürüyen vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Bazı vatandaşların da atlarıyla yürüyüşe katılması dikkati çekti.

Platform adına açıklama yapan Behzat Durak, günlerdir İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in her gün yeni bir caniliğe imza attığını belirten Durak, "Siyonist İsrail rejimi eğer durdurulmazsa daha büyük katliamlarla Gazze halkını açlığa mahkum etmeye hazırlanmaktadır. 8 ayı aşkın süredir siyonistlere direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği, siyonistlere anladıkları dilden yanıt verilmesidir." diye konuştu.