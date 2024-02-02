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Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Bitlis'te Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Vatandaşlar, Merkez Ulu Cami Meydanı'na kadar yürüdü ve Filistinlilere desteklerini gösterdi.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Kazımpaşa İlkokulu önünde bir araya gelen vatandaşlar, Merkez Ulu Cami Meydanı'na kadar yürüdü.

Peygamber Sevdalıları İl Temsilcisi İsmail Elban, yaptığı konuşmada, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin dışındaki İslam beldelerine yönelik saldırılarını gittikçe artırdığını belirten Elban, şunları kaydetti:

"Unutulmamalı ki karanlığın en kesif olduğu anlar şafağın, zaferimizin habercisi olacak. Tüm Müslüman ülke idarecilerini ve hükümetleri ısrarla uyarmaya devam ediyoruz. Bu zulüm ve soykırıma sessiz ve seyirci kalmak bile suça iştirak iken siyonistlere ticari anlaşma ve ilişkiler perdesi altında ikmal ve destek sağlamak sadece Filistin, Kudüs ve Aksa davasına değil, tüm ümmete ve insanlığa ihanettir. Tarihe bu utançla geçmek istemiyorsanız, bir an önce halkınızla birlik olup siyonistlere cephe alın. Gazze'ye insani koridorun açılması, gıda maddelerinin ulaştırılması, tıbbi yardımların yapılması, hastanelerin işlevsel hale getirilmesi için gerekli kamu gücü acilen harekete geçirilmeli ve uluslararası mekanizma oluşturulmalıdır."

Kaynak: AA / Güncel

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