Bitlis'te 'İsrail'i telin ve Filistin için dua' programı düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Köklü Değişim İl Temsilciliği, Tatvan ilçesinde " İsrail'i telin ve Filistin için dua" programı gerçekleştirdi.

İbadullah Cami avlusunda teravih namazı sonrası düzenlenen programda Filistin ve Mescid-i Aksa için dualar okundu.

Köklü Değişim üyesi Behzat Yıldız yaptığı açıklamada, artık Müslümanlar olarak ramazan aylarını zulüm altında karşılamak istemediklerini belirterek, "Fetih ve zafer ayı olan ramazan ayını ve kadir gecesini münadinin 'Allah-u ekber' nidalarıyla gerçekleşen fetihlerle ve zaferlerle karşılamak istiyoruz" diye konuştu.