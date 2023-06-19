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Bitlis'te İnşaatta Toprak Kayması: 2 Yaralı

Bitlis'te İnşaatta Toprak Kayması: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Bitlis merkezde bir inşaatta meydana toprak kaymasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanında detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

Bitlis merkezde bir inşaatta meydana toprak kaymasında 2 kişi yaralandı.

Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması oldu. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşların desteğiyle Oktay Ballıoğlu ve Enes Mişıh adlı inşaat işçileri yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri, toprak kaymasının olduğu alanda inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

İnşaat alanında gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Bitlis Güncel Haberler

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