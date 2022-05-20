Bitlis'te &quot;İmam Hatipler Yarışıyor&quot; bilgi yarışması düzenlendi - Haberler

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Bitlis'te "İmam Hatipler Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlendi

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'te 'İmam Hatipler Yarışıyor' bilgi yarışması düzenlendi

Bitlis'te "İmam Hatipler Yarışıyor" bilgi yarışması yapıldı.

Bitlis'te "İmam Hatipler Yarışıyor" bilgi yarışması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci oldu.

Öğrenciler, önümüzdeki günlerde yapılacak bölge yarışmasında Bitlis ve Tatvan'ı temsil edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, okulu ziyaret ederek, öğrencileri tebrik etti.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip Liseleri, Tatvan, Bitlis, Güncel, Haberler

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