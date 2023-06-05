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Bitlis'te iki yolcunun üzerinde 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi

Bitlis'te iki yolcunun üzerinde 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi

Güncel Haberler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otobüsle seyahat eden 2 yolcunun üst aramasında, 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otobüsle seyahat eden 2 yolcunun üst aramasında, 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün, Tatvan'da durdurulan otobüsteki 2 yolcunun üzerinde, 9 parça halinde 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tatvan Bitlis Güncel Haberler

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