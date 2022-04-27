Bitlis'te iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Bitlis'te iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'te iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tırın, arızalanıp kavşakta duran tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde tırın, arızalanıp kavşakta duran tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis-Tatvan-Ahlat kara yolu kavşağında, Resoual Derakhshanı yönetimindeki 37 AA 873 İran plakalı tır arızalandı.

Bitlis istikametine giden Rüknettin Açıkgöz idaresindeki 13 AS 945 plakalı tır da kavşakta duran arızalı tıra çarptı.

Araçta sıkışan yaralı sürücü Açıkgöz, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılarak Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Tatvan, Bitlis, İran, Güncel, Haberler

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