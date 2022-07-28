Bitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı - Haberler

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Bitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı

Bitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki şüphenin üst aramasında 412 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki şüphenin üst aramasında 412 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün durdurdukları otobüsteki yolculardan N.Ö. ve F.Ö'nün üst aramasında iki parça halinde 412 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bitlis Güncel Haberler

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