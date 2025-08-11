Bitlis'te İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Mahallebaşı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru gelen A.İ.K yönetimindeki 67 AAU 841 plakalı otomobil, karşı yönden gelen T.H yönetimindeki 35 DA 146 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
