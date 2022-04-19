Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Şener Toktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı

Tatvan ilçesinde iki araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Tatvan ilçesinde iki araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 110 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili iki organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Küçüksu köyü mevkiinde yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerce durdurulan kamyonda 71, minibüste ise 39 olmak üzere 110 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen M.S.K. ile S.G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.K. ve S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

AA / Şener Toktaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title