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Bitlis'te ihtiyaç sahibi üç engelliye akülü araç hediye edildi

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Hollanda İnsani Yardım Vakfı tarafından Bitlis'teki ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç gönderildi. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gönderilen akülü araçlar, Valilik bahçesinde düzenlenen programla üç engelliye teslim edildi. Vali Erol Karaömeroğlu, engellilerin yanlarında olduklarını belirtti.

Bitlis'te ihtiyaç sahibi üç engelliye akülü araç hediye edildi.

Hollanda İnsani Yardım Vakfı tarafından Bitlis'teki ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç gönderildi.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gönderilen akülü araçlar, Valilik bahçesinde düzenlenen programla üç engelliye teslim edildi.

Programda konuşan Vali Erol Karaömeroğlu her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Karaömeroğlu, "Hollanda İnsani Yardım Vakfı, her sene engellilerimiz için akülü araç gönderiyor. Bu sene de 3 akülü araç gönderildi. Biz de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza teslimatımızı yaptık. Allah çocuklarımıza iyi günlerde binmeyi nasip etsin. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Allah onların mutluluklarını daim eylesin." dedi.

Engelli Ümmü Gülsüm Varışlı'nın babası Metin Varışlı da Hollanda İnsanı Yardım Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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