Bitlis'te İhtiyaç Sahibi Çocuklara Çalışma Masası

Bitlis'in Mutki ilçesinde özellikle köylerde evlerinde yerde ders çalışmak zorunda olan ihtiyaç sahibi çocuklar için meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle kitaplıklı çalışma masası yaptı.

Mutki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dar gelirli ailelerin çocukları için "Minik Yürekler Büyük Hayaller" projesini hayata geçirdi.

Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer başkanlığında oluşturulan komisyonunun yürüttüğü çalışmalar sonucu, köylerdeki evlerinde yerde ders çalışmak zorunda kalan öğrenciler için çalışma masası yapılmasına karar verildi.

Bunun üzerine Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, öğretmenleriyle yaptığı 25 kitaplıklı çalışma masası ve temin edilen sandalyeler, tespit edilen evlere ulaştırıldı.

Mutki Milli Eğitim Müdürü Murat Biçer ve SYDV Müdürü İlhamettin Budak, vakıf personeli ile Akıncılar köyü ve Yenidoğan köyünün Ulaş mezrasına götürdükleri masa ve sandalyeleri tespit edilen evlere götürerek montajını yaptırdı, çocuklara kitap seti ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

"Öncelik dar gelirli, çok çocuklu ailelerdeki öğrenciler"

Biçer, AA muhabirine, öğrencilerin daha iyi ortamda ders çalışmasını istediklerini söyledi.

İlk etapta 25 kütüphaneli çalışma masasını evlere gönderdiklerini belirten Biçer, "Çalışma masalarını Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencilerinin aracılığıyla yaptırdık. İnşallah çocuklarımıza faydalı olur. İlk etapta 25 öğrenciyi belirledik. 100 öğrenciye ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Biçer, önceliğin dar gelirli, çok çocuklu ailelerdeki öğrenciler olduğunu kaydederek, "Çalışma masası ve sandalyesi olmayan çocukları tespit ettik. Kaymakamımızın başkanlığında SYDV'deki sosyal incelemecilerin aracılığıyla tespitimizi yaptık." diye konuştu.

Akıncılar Köyü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elifnur Tosun ise daha önce masası olmadığı için derslerini yerde yaptığını belirterek, "Görevliler bana masa getirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Derslerimi artık masada çalışacağım. Okuyup iyi bir yere gelmek istiyorum." diye konuştu.

Anne Ayten Tosun da evde çalışma masası olmadığı için çocuklarının yere uzanarak ders çalıştığını dile getirdi.

Tosun, "Masayı almayı çok istiyordum ama alamadım. Bize bu olanağı sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğü ve SYDV yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Yenidoğan köyüne bağlı Ulaş mezrasında yaşayan 3. sınıf öğrencisi Nalan Birlik de evine getirilen masa ve sandalye sayesinde artık yerde çalışmak zorunda olmadığını ifade etti.