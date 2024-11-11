Bitlis'te İhtiyaç Sahibi Ailelere 192 Ton Patates Dağıtıldı

Bitlis'te, üreticilerden satın alınan 192 ton 800 kilogram ton patatesin, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sosyal yardım çalışması kapsamında ailelere destek verildiği belirtildi.

Bu kapsamda il ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) Bitlisli üreticilerden 192 ton 800 patatesin satın alındığı bildirilen açıklamada, patateslerin SYDV görevlileri tarafından kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin evine teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, proje sayesinde sürdürülebilir tarımın teşvik edilerek sosyal dayanışmanın güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.