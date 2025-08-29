Bitlis'te Hizb ut-Tahrir Operasyonu: 6 Gözaltı, 1 Tutuklama

BİTLİS'te polis ekiplerinin 'Hizb ut-Tahrir' terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün Hizb ut-Tahrir silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın, çok sayıda dijital materyal, tam otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.