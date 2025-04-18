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Bitlis'te Heyelan Sonrası Su Şebekesi Onarılıyor

Bitlis'te Heyelan Sonrası Su Şebekesi Onarılıyor
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Bitlis'in Duav yolu yerleşkesinde meydana gelen heyelan, su şebekesinde arızaya yol açtı. Belediyenin Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızayı gidermek için çalışmalara devam ediyor.

Bitlis'te heyelan nedeniyle zarar gören su şebekesinin onarılması için çalışma sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Duav yolu yerleşkesinde heyelan nedeniyle su şebekesinde arıza oluştu.

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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