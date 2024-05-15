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Bitlis'te 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2022'de meydana gelen "kasten öldürme" suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Muş'un Bulanık ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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