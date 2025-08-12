Bitlis'te Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Bitlis'te Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu M.Ş.Ç ve iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Uzuntaş köyü yakınında M.Ş.Ç'nin idaresindeki 34 FOD 533 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada M.Ş.Ç ve yanındaki iki kişi yaralandı.

Ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
