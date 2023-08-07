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Bitlis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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Bitlis-Muş kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, 76 AAD 970 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bitlis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bitlis-Muş kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, 76 AAD 970 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

Tragger Bitlis Güncel Haberler

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