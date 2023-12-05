Bitlis'te güneşli havanın keyfi çıkarıldı

Aralık ayında güneşli havanın tadını çıkardılar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kahvehane önünde çay içip sohbet ederek güneşli günün keyfini yaşadılar.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklığının 10 derece olduğu Tatvan'da, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartıyor. Son yılların en sıcak yaz ayının yaşandığı Türkiye'de hava sıcaklığının bu hafta itibariyle düşeceği aktarıldı.