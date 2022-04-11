BİTLİS'TE GÜN YÜZÜNE ÇIKAN 12 TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORE EDİLMESİ İÇİN PROJE HAZIRLANDI

BİTLİS'te, geçen yıl eylül ayında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' çalışmalarında gün yüzüne çıkan, çeşitli dönemlere ait 12 tarihi köprünün restorasyonu için belediye proje hazırladı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, restorasyonun yıl sonuna kadar bitirileceğini belirterek, "Tarihi köprülerle ilgili projelerimiz hazır. Karayolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü de destek verecek. Paşa Hamamı ve Hazo Hanı'nın da restorasyonları yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı 2008 yılında, kenti ziyareti sırasında gündeme gelen, uzun bir çalışma sonrası hayata geçirilen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, Bitlis kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da gerçekleştirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında binaların ve iş yerlerinin altında kalan 12 tarihi köprü de gün yüzüne çıktı. Bu tarihi köprülerin restorasyonuyla ilgili Bitlis Belediyesi de proje hazırladı.

'BİTLİS'E DEĞER KATACAK'

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 12 tarihi köprünün restorasyonuyla ilgili bilgi vererek, "Bitlis Dere Üstü projemiz planlandığı gibi ilerliyor. İhalesi yapılan projenin yer teslimini yaptık. Yüklenici firma kentte ölçümlerine ve çalışmalarına başladı. Bu iş zor ve geniş kapsamlı bir iş. Bölgede telefon hatları, elektrik hatları ve Karayolları'na ait hizmet kanalı geçişleri var. Görüşmeler yapıldı. Dere üstü projesinde belirlenen tarihler saat gibi ilerliyor. İnşallah hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu şekilde en kısa süreçte başlanacak. Bu proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da takip ettiği bir proje. Bu işin en güzel şekilde olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu projenin içinde dere ıslahı, yollarımızın düzenlenmesi, peyzaj çalışması, oturma alanları, ağaçlandırma, bitki alanları ve otopark alanları var. Projemiz inşallah Bitlis'e değer katacak. Bitlis daha yaşanabilir bir ortam olacak" diye konuştu.

'TARİHİ ALANLAR RESTORE EDİLECEK'

Tanğlay, yıkımın ardından dere üstünde 12 tarihi köprünün gün yüzüne çıktığını da hatırlatarak, "Bağlantı yolları olduğu için Karayolları bu projede bizlere destek verecek. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müz de destek verecek. Bunun yanında Paşa Hamamı ve Hazo Hanı'nın da restorasyonları yapılacak. Bu projeyle birlikte Sokak Sağlıklaştırma projemizin Zeydan Mahallesi'nde devam eden 2'nci etabı da başlayacak. Bu bölgede tarihi alanlarımızın restorasyonu gerçekleştirilecek. Bitlis Kalesi'nde de bir restorasyon çalışması yapılacak. Yani bunlarla birlikte Bitlis'te hizmet anlamında bir şantiye alanı olacak. İnşallah bu söylediklerimizi bu yıl sonuna kadar hayata geçirmiş olacağız" dedi.