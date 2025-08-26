Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı
Bitlis'te Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı. Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 20 Ağustos'ta Bitlis'te Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel