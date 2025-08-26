Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı
Bitlis'te Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı. Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 20 Ağustos'ta Bitlis'te Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
