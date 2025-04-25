Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama
Bitlis'te, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatör tutuklandı. Jandarma ekipleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik 20-22 Nisan tarihleri arasında çalışma yaptı. Bu kapsamda Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel