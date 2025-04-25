Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik 20-22 Nisan tarihleri arasında çalışma yaptı. Bu kapsamda Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel