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Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama
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Bitlis'te, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatör tutuklandı. Jandarma ekipleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

BİTLİS'te göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik 20-22 Nisan tarihleri arasında çalışma yaptı. Bu kapsamda Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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