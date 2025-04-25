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Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Bitlis'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, kaçakçılık yaptıkları tespit edilen zanlılar hakimlik karşısına çıkarıldı.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekiplerince, 20-22 Nisan'da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilirken, insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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