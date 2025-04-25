Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Bitlis'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, kaçakçılık yaptıkları tespit edilen zanlılar hakimlik karşısına çıkarıldı.
Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekiplerince, 20-22 Nisan'da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilirken, insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel