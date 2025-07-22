Bitlis'te Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Bitlis'te Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Bitlis'te 25 çocuğun sünnet ettirildiği geleneksel sünnet şölenine katılan Vali Ahmet Karakaya, organizasyonu düzenleyen Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Eğlence programları ve ikramlar ile geçen etkinlik, ihtiyaç sahibi aileler için gerçekleştirildi.

Bitlis'te 25 çocuk Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen şenlikle sünnet ettirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Karakaya, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen geleneksel sünnet şölenine katıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl 25 çocuğun sünnet ettirildiği etkinlikte, eğlence programları organize edildi, çocuklara hediyeler verildi, ailelere de yemek ikramında bulunuldu.

Çocuklarla bir araya gelen Karakaya, aileleri tebrik ederek organizasyonda emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

Programa, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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