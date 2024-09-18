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Bitlis'te Gaziler Ahlat'ın Tarihi Güzelliklerini Gezdi

Bitlis'te Gaziler Ahlat'ın Tarihi Güzelliklerini Gezdi
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Gaziler, Ahlat'taki tarihi ve doğal güzellikleri gezerek Gaziler Günü'nü kutladı. Etkinlik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Bitlis'te gaziler, Ahlat'taki tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Gaziler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında gaziler, Ahlat Müzesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti ve mağara evlerini gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan'ın da eşlik ettiği gazilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bitlis Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Kültür Sanat Güncel bitlis Yaşam Ahlat

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