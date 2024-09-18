Bitlis'te Gaziler Ahlat'ın Tarihi Güzelliklerini Gezdi

Bitlis'te gaziler, Ahlat'taki tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Gaziler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında gaziler, Ahlat Müzesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti ve mağara evlerini gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan'ın da eşlik ettiği gazilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bitlis Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, programı düzenleyenlere teşekkür etti.