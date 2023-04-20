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BİTLİS'TE FIRTINADA BİNALARIN ÇATILARI UÇTU, PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Güncel Haberler

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle iki binanın çatısı uçtu ve park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. Olay, saat 2000 sıralarında Tatvan ilçe merkezindeki Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, iki binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Tatvan Güncel Haberler

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