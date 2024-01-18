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Bitlis'te fırıncılar, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

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Bitlis'te fırıncılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Fırıncılar, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Bitlis'te fırıncılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Fırıncılar, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafına oy veren fırıncılar, "Gazze : Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-Yaşam"da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Haber"de Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğrafını oylayan fırıncılar, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Bitlis Dünya Deprem Yaşam Spor Güncel Haberler

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