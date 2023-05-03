Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü

Güncel Haberler

Bitlis'te etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü.

Bitlis'te etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü.

Bitlis genelinde sabah saatlerinde sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, Tatvan ilçesinde doluya dönüştü. Yaklaşık 12 dakika aralıksız devam eden dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri şaşırttı.

Vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Güncel

Tatvan Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title