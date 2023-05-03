Bitlis'te etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü.

Bitlis'te etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü.

Bitlis genelinde sabah saatlerinde sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, Tatvan ilçesinde doluya dönüştü. Yaklaşık 12 dakika aralıksız devam eden dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri şaşırttı.

Vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti.