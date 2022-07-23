Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Abluka-24 operasyonu başlatıldı Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 483 personelin katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 483 personelin katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'in Tavan ilçesi Sallıca ve Anadere kırsalında operasyon başlatıldığı bildirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nda jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 483 personel, 43 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi. AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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