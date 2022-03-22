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Bitlis'te eğitime kar engeli

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerinde okullar tatil edildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

AA / Şener Toktaş - Güncel

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