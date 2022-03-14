Bitlis'te eğitime kar engeli

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Mutki ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Güroymak Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 16 köy ve 4 mezrada okullar 15 Mart Salı tatil edildi.

Mutki Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle yatılı bölge okulları hariç köy okulları ile taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.