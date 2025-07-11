Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 2 Tutuklama

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 2 Tutuklama
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Bitlis'te yapılan operasyonda 5 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edildi.

Bitlis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-7 Temmuz'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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