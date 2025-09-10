Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Afgan Yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, yasadışı yollarla yurda giren 4 Afgan düzensiz göçmen yakalanırken, bir göçmen kaçakçısı tutuklandı. Jandarma, düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Tatvan kırsalında 8 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli Ü.K. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel