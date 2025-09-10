Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Afgan Yakalandı

Haberler

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, yasadışı yollarla yurda giren 4 Afgan düzensiz göçmen yakalanırken, bir göçmen kaçakçısı tutuklandı. Jandarma, düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan kırsalında 8 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli Ü.K. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
