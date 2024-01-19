Bitlis'te düzensiz göçmen operasyonu: 18 kişi yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.