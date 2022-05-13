Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Uluslararası Muay Thai Kampı'na 77 sporcu katıldı.

Van Gölü Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilen kampla ilgili açıklama yapan Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, yedincisi düzenlenen kampın ilgi gördüğünü söyledi.

Kampa katılan sporcuların Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandığını belirten Uğur, "İran'dan 52, Iğdır'dan 10 ve Bitlis'ten 15 sporcunun katılım sağladığı kampımızın amacı gençlerimizin daha çok gelişmesini sağlamak. Kampın son günü olan 14 Mayıs'ta Tatvan Spor Salonu'nda Uluslararası Muay Thai Galası düzenleyeceğiz. Galada profesyonel maçlar olacak ve gençlerimiz profesyonel maç tecrübesi alacaklar." şeklinde konuştu.

İranlı antrenör Ali Haghnazevri ise, "Bu, Türkiye'de katıldığımız yedinci kamp. Bu kapma 52 sporcumuzla katıldık. Tatvan'ı çok seviyoruz ve burada yapılan kamplara katılıyoruz. Buranın sporcu kalitesi çok yüksek, sporcularımıza katkısı oluyor." dedi.