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Bitlis'te Durdurulan Takside 5 Kilo 518 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Bitlis'te durdurulan takside yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te durdurulan takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün il merkezinde durdurulan takside yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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